كورونا : 306 إصابة جديدة و 184 حالة شفاء و 8 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 184 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 332 57 حالة منها 306 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 7ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39819 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1949 حالة، حسب السيد فورار الذي أفاد كذلك بأن 39 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن هناك 21 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 10 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.