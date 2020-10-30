﻿ الجزائر تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مكان عبادة بمدينة نيس الفرنسية

أدانت الجزائر العمل الإرهابي الذي استهدف مكان عبادة بمدينة نيس الفرنسية، داعية الى ترسيخ التعاون الدولي من أجل تشكيل "جبهة مشتركة ضد كل أشكال التطرف"، حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح نفس المصدر أن الجزائر "تدين العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف مكان عبادة في نيس وتعرب عن تضامنها مع أسر الضحايا"، مضيفا أن موقف الجزائر من مواجهة الإرهاب "ثابت وواضح" وهي "ترفض أي شكل من أشكال التبرير وأي خلط مع الإسلام دين السلام والتسامح".

كما تدعو الجزائر - يضيف البيان - إلى "ترسيخ التعاون الدولي والحوار من أجل تشكيل جبهة مشتركة ضد كل أشكال التطرف".