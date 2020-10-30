فتح الوكالات الرئيسية لاتصالات الجزائر يوم الفاتح نوفمبر

أعلنت اتصالات الجزائر، في بيان لها اليوم الجمعة، أن وكالاتها التجارية الرئيسية ستفتح أبوابها أمام الزبائن يوم الفاتح نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا الى الثالثة زوالا بهدف ضمان استمرارية الخدمة على امتداد هذا اليوم التاريخي.

وأوضح البيان أن الوكالات المعنية بهذا التوقيت هي: "حسين داي، برج البحري، باب الزوار، بن مهيدي، عين النعجة، بئر توتة، زرالدة، عين البنيان وبن عكنون على مستوى ولاية الجزائر، بالإضافة الى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر الولايات.

وبهذه المناسبة، تهنئ اتصالات الجزائر الشعب الجزائري بحلول الذكرى الــــ 66 لاندلاع الثورة التحريرية، مؤكدة "سعيها الدائم لعصرنة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحسين تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للوطن".