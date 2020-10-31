استفتاء : انطلاق الاستفتاء بمكاتب متنقلة بالأغواط وبشار وأدرار

انطلقت العملية الاستفتائية هذا السبت على مستوى مكاتب متنقلة منتشرة عبر مناطق نائية بولايات الأغواط وبشار وأدرار معنية بتقديم التصويت فيها قانونيا بـ 24 ساعة من الاستشارة الشعبية حول مشروع تعديل الدستور.

فبولاية الأغواط، انطلقت العملية بأربعة مكاتب متنقلة موزعة عبر بلديتي سيدي مخلوف (1.034 ناخب) وحاسي الرمل (845 ناخب), حسبما أوضح المنسق المحلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, عيسى لحاق.

ومن جهته صرح رئيس المكتب المتنقل رقم (3) بسيدي مخلوف, بولرباح بن الشيخ, أن "العملية الاستفتائية تجري في ظروف عادية وفي ظل احترام صارم للبروتوكول الصحي المعد لهذا الحدث".

وتحصي ولاية الأغواط هيئة ناخبة بتعداد 299.366 مسجلا موزعين على 156 مركز اقتراع التي تضم 761 مكتب تصويت.

وبولاية بشار, انطلقت عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور على مستوى سبعة مكاتب متنقلة مختلطة موزعة عبر المناطق النائية والمعزولة لبلدية بشار والولاية المنتدبة بني عباس (240 كلم جنوب بشار), سيما بالعبادلة وبني عباس وتيمودي والعواطة وقصابي وتامترت للسماح لـ 2.554 ناخبا بالإدلاء بأصواتهم, كما أفادت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح محمد جرمان, المكلف بالاتصال بذات الهيئة, "أن قوافل المكاتب المتنقلة قد توجهت نحو تلك المناطق في وقت مبكر من صباح اليوم تحت إشراف أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومسؤولين محليين للدوائر والبلديات المعنية".

و أضاف ان " القوافل ستجوب المناطق صحراوية والقصور لتمكين الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية بتلك المكاتب المتنقلة من أداء واجبهم الإنتخابي وهذا إلى غاية الفاتح نوفمبر .

وتتواصل هذا السبت العملية الاستفتائية التي كانت قد انطلقت أول أمس الخميس بالمناطق البعيدة بدائرة بني ونيف (110 كلم شمال بشار) عبر مكتبين متنقلين مختلطين اللذان يضمان 1.828 ناخبا وناخبة واللذان فتحا بمناطق وادي الناموس وروصف الطيبة وفندي.

وسيتم, وفق ذات المصدر, تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالموعد للوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عبر تلك المكاتب المتنقلة وذلك بالتعاون المباشر مع المديرية المحلية للصحة.

وتحصي ولاية بشار هيئة ناخبة بتعداد 203.759 ناخبا مسجلا موزعين على 98 مركز انتخاب تضم 542 مكتب من بينها 9 مكاتب اقتراع متنقلة, وذلك عبر 21 بلدية بالولاية.

كما انطلقت العملية الاستفتائية على مستوى 19 مكتبا متنقلا بولاية أدرار موزعة على 11 بلدية (جنوب وشمال الولاية) والتي تحصي 7.983 ناخبا.

وتحصي هذه الولاية هيئة ناخبة بتعداد 273.728 مسجلا عبر 282 مركز انتخاب التي تضم 816 مكتب تصويت من بينها 11 مكتبا متنقلا .