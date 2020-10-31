مدافع الخضرو اتحاد العاصمة رضوان شريفي ينضم رسميا للاسماعيلي المصري

انضم مدافع الخضر والظهير الأيسر لاتحاد الجزائر رضوان شريفي رسميا الى صفوف نادي الإسماعيلي المصري،رضوان شريفيوفق ما أعلنت عنه إدارة "الدراويش" على حسابها الرسمي على "تويتر".

وكتب النادي المنتمي الى بطولة النخبة المصرية لكرة القدم في تغريدة له "رحبوا معنا بمحارب الصحراء رضوان شريفي الظهير الأيسر العصري بالقميص الأصفر".

غير أن النادي -الأزرق والأصفر- لم يكشف عن تفاصيل صفقة انتقال المدافع الجزائري, سيما فيما يخص مدة العقد, مكتفيا على موقعه الرسمي بالقول أنه "رحب بارتداء قميص "الدراويش" نظرا لقيمة النادي الكبيرة وقاعدته الجماهيرية العريضة رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية أخرى".

وساهم شريفي صاحب 27 عاما الذي تم تسريحه من اتحاد العاصمة مع نهاية الموسم المنقضي, في تتويج تشكيلة "سوسطارة" بلقب البطولة لموسم 2018-2019, كما شارك مع المنتخبين الوطنيين المحلي وأقل من 23 عاما.

وتقمص إبن مدينة عين البنيان (الجزائر), الذي تكون في أكاديمية الفاف وانتقل بعدها الى اتحاد الشراقة, ألوان فريق اتحاد بلعباس لثلاثة مواسم قبل الانضمام الى اتحاد الجزائر في 2017.

وينضم شريفي إلى مجموعة من اللاعبين الجزائريين الذين مروا على البطولة المصرية على غرار كمال قاسي سعيد (الزمالك), بوعلام بوفرمة (الترسانة), أمير سعيود (الأهلي) ومحمد أمين عودية (الزمالك).