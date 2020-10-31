"مطاريس" لرشيد بن حاج يتوج في مهرجان كان للفيلم الأفريقي بفرنسا

توج فيلم "مطاريس" للمخرج الجزائري رشيد بن حاج بجائزة ديكالو لأحسن فيلم روائي طويل في الطبعة ال17 لمهرجان كان للفيلم الافريقي بفرنسا التي اختتمت فعالياتها مؤخرا وفقا للموقع الالكتروني للمهرجان.

وتوج أيضا هذا العمل بجائزة ديكالو لأحسن ممثلة والتي عادت للطفلة دوريان يوهو التي أدت دور الطفلة "منى".

ويدور هذا العمل -الذي أنتج في 2019 ومدته ساعة و30 دقيقة- حول قضايا اللجوء في البحر المتوسط من خلال قصة الطفلة الإيفوارية "منى" ذات الثماني سنوات والقاطنة بمدينة تيبازة الساحلية أين تعمل على بيع الزهور من أجل الحصول على المال الذي سيمكنها من السفر إلى أوروبا بمساعدة عصابات تهريب.

ولد بن الحاج بالجزائر العاصمة في 1949 وحصل على شهادة في الإخراج من معهد فرنسي ومن أبرز أعماله "لوس زهرة الرمال" (1989) -أولى أفلامه- و"توشيا" (1993) و"شجرة الأقدار المعلقة" (1997) الذي شارك في إخراجه للتلفزيون الايطالي بالإضافة إلى "عطور الجزائر" (2012).

وعرفت هذه الطبعة (23- 28 أكتوبر) تنظيم العديد من المحاضرات حول التمويل والاستثمار في مجال السينما ولقاءات مع المخرجين ودروس ماستر كلاس بالإضافة إلى مقاهي أدبية وورشات وتكريمات.

ويهدف مهرجان كان للفيلم الافريقي -الذي تأسس في 2006- إلى تطوير السينما الإفريقية والتعريف بها، وفقا للمنظمين.