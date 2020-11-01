الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة بأحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من قبل رؤساء دول شقيقة وصديقة، حسب ما أورده مساء اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت تباعا من قادة الدول الشقيقة والصديقة: - أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

- رئيس فيدرالية روسيا، السيد فلاديمير بوتين.

- رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد.

- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد إبراهيم غالي.

- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا، السيد فائز السراج.

- رئيس جمهورية البرتغال، السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا" .

كما تلقى رئيس الجمهورية، يضيف البيان، "برقية مماثلة من قائد القوات الأمريكية لإفريقيا +أفريكوم+، الجنرال ستيفن تاون ساند".