الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

31/10/2020 - 19:19

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة بأحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من قبل رؤساء دول شقيقة وصديقة، حسب ما أورده مساء اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت تباعا من قادة الدول الشقيقة والصديقة: - أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

- رئيس فيدرالية روسيا، السيد فلاديمير بوتين.

- رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد.

- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد إبراهيم غالي.

- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا، السيد فائز السراج.

- رئيس جمهورية البرتغال، السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا" .

كما تلقى رئيس الجمهورية، يضيف البيان، "برقية مماثلة من قائد القوات الأمريكية لإفريقيا +أفريكوم+، الجنرال ستيفن تاون ساند".

وسوم:

الجزائر, سياسة

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