إتحاد العاصمة يشرع في تربصه الثاني بفندق مزافران

شرع فريق إتحاد العاصمة الناشط في حظيرة الربطة الأولى المحترفة لكرة القدم، هذا الأحد في تربصه التحضيري الثاني بفندق مزافران بزرالدة بالعاصمة، والذي سيدوم إلى غاية 12 نوفمبر الجاري، تحسبا لموعد إنطلاق الموسم الكروي 2020/2021.

وأعلنت إدارة إتحاد العاصمة هذا الأحد عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن هذا التربص يعتبر الثاني من نوعه، بعد التربص الأول الذي أقيم بفندق "أزاد" بمدينة مستغانم خلال شهر أكتوبر الفارط والذي دام قرابة 14 يوما.

ويعول المدرب الفرنسي فرانسو سيكوليني كثيرا على هذا التربص لرفع من وتيرة العمل ولضبط ملامح التشكيلة الأساسية التي سيراهن عليها خلال إعطاء إشارة إنطلاق البطولة.

وكان من المقرر أن يجري إتحاد العاصمة مواجهتين وديتين أمام كل من إتحاد بسكرة ونادي بارادو خلال فترة تحضيراته، لكنه تما إلغائها بعد تسجيل إصابة بعض العناصر بفيروس كورونا.

وسيتدرب رفقاء الحارس زيماموس بمعدل حصتين في اليوم مع إجراء بعض المواجهات التطبيقية وفي هذا الصدد

كشف اللاعب عبد الكريم زواري، أن التربص الثاني يجري في ظروف جيدة وان المدرب ركز في عمله على الجانب البدني والفني متمنيا أن لا تذهب هذه المجهودات في مهب الريح، وبأن ثمار هذه التحضيرات سيكون لها الأثر الإيجابي على إنطلاقة الفريق خلال مغامرته الجديدة في بطولة هذا الموسم.

جدير بالذكر، أن اتحاد العاصمة برمج خمس مقابلات ودية على الأقل تحسبا للموسم الكروي الجديد، الذي سيتم الشروع فيه بإجراء الكأس الممتازة المبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية الأولمبي تليها المقابلة الأولى في إطار الرابطة الأولى المحترفة أمام وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.