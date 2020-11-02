رودي غارسيا منبهر بأداء بلعمري

أثنى مدرب نادي ليون الفرنسي, رودي غارسيا, على أداء المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري عقب أول مشاركة له مع ناديه الجديد, سهرة الأحد, أمام ليل 1-1، برسم الجولة التاسعة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وصرح غارسيا "اللاعبون أدوا مباراة جيدة, لكن وبشكل أكبر, أحيّي جمال بلعمري خاصة وأنها الدقائق الأولى التي يشارك فيها بألوان النادي". وأضاف "لقد كان بلعمري في القمة إنه لاعب محارب وساعدنا كثيرا, وهو ما حفزنا لاستقدامه".

وشارك صخرة دفاع "الخضر" لأول مرة مع ناديه الجديد, حيث دخل بديلا في الدقيقة 52 علما أن فريقه واصل المقابلة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 49.

وعلى إثر هذه النتيجة يحتل ليون الصف السادس بمجموع 14 نقطة, فيما يتمسك ليل بمركز الوصافة وبمجموع 19 نقطة.

يذكر أن بلعمري صاحب 30 سنة، التحق بصفوف ليون مطلع أكتوبر الفارط, قادما من نادي الشباب السعودي بعقد مدته سنة واحدة مع إمكانية التمديد لسنة إضافية.

واضطر بطل افريقيا 2019 مع الجزائر إلى شراء ما تبقى من عقده من أجل تسلم ورقة تسريحه بعد المشاكل التي حصلت له مع مسيري الشباب.

ويعد بلعمري, عاشر لاعب جزائري يتقمص ألوان تشكيلة ليون، وقد حل بهذا النادي بهدف تعويض رحيل الدنماركي يواكيم انديرسون المتنقل الى فولهام الانجليزي.