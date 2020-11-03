الحكم ب12 سنة سجنا نافذا على علي حداد و 8 سنوات لأويحيى وسلال

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء حكما ب 12 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد و 8 سنوات سجنا ضد الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد.

وقرر قاضي الجلسة تبرئة أفراد من عائلة علي حداد من التهم الموجهة اليهم.

وكانت محكمة سيدي أمحمد حكمت في يوليو المنصرم ب18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه.

أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية.

ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول ،عمارة بن يونس ،عبد السلام بوشوارب وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي وكذا واليا البيض وعنابة السابقين وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلماني.