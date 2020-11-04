العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل "هيليوبوليس" هذا الخميس بأوبرا الجزائر

ينظم المركز الجزائري لتطوير السينما، العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل "هيليوبوليس"، من إخراج جعفر قاسم، وإنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما.

وكشفت وزارة الثقافة والفنون على صفحتها الرسمية أن مراسم العرض الشرفي الأول تقام يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري على الساعة 17:00 بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح".

أما العرض الشرفي الخاص بالأسرة الإعلامية فقد حدد موعده هذا الأربعاء بدءا من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة ابن زيدون، برياض الفتح، وذلك بحضور المخرج والطاقمين التقني والفني للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم على حقبة الأربعينات من القرن العشرين في بلدة "هليوبوليس" بولاية قالمة بشمال شرق الجزائر وما تعرضت له هذه البلدة على يد الاستعمار الفرنسي.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم وتجهيزه قبل عدة أشهر، لكنه لم يعرض حتى الآن في دور السينما، كما لم يشارك في أي مهرجانات سينمائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتشترط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية أن يكون الفيلم المنافس بفئة أفضل فيلم أجنبي، قد عرض لمدة أسبوع على الأقل بدور السينما وهو ما يفرض على الجهات الرسمية الجزائرية عرض "هليوبوليس" جماهيريا قبل نهاية هذا العام.

جدير الذكر أن تنظيم العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل "هيليوبوليس" جاء احتفاء بالذكرى 66 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة، وبدعم من وزارة الثقافة والفنون.