مولودية الجزائر: تسجيل حالة ايجابية والاشتباه في إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا

أعلن فريق مولودية الجزائر يوم الثلاثاء, عن تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة سبعة لاعبين آخرين سيتم إخضاعهم مجددا هذا الأربعاء لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19".

وأكدت الاختبارات إصابة المدافع نبيل لعمارة بالفيروس المستجد, بعد ان بدت بعض علامات المرض عليه, حسب ما صرح به طبيب الفريق زين الدين العاج للصفحة الرسمية "للعميد" على "فايسبوك".

وقد غادر اللاعب مباشرة مكان التربص التحضيري الذي يقيمه الفريق بعين البنيان بالعاصمة للدخول في فترة حجر صحي بمنزله.

وأضاف نفس المصدر أنه سيتم إخضاع, هذا الأربعاء, سبعة لاعبين آخرين لاختبار "بي.سي.ار" لتأكيد الإصابة بالفيروس من عدمها.

وكان فريق مولودية الجزائر قد شرع يوم الاثنين الفارط في تربص إعدادي يدوم خمسة أيام بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان, يختتمه بتنظيم دورة ودية تخليدا لروح مدربه السابق, المرحوم اسماعيل خباطو, من يوم الخميس إلى السبت بملعب أحمد فالق بحيدرة بالعاصمة, بمشاركة كذلك نادي بارادو, شبيبة القبائل ونصر حسين داي.

وأجرت المولودية, لحد الآن, ثلاثة تربصات إعدادية, لعبت خلالها ثلاث مقابلات ودية, أمام كل من المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (3-3) وفريق الدرك الوطني (3-1) وأولمبي المدية (1-1).

ويستهل "العميد" بطولة الموسم الجديد بالتنقل إلى سيدي بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي, لحساب الجولة الاولى المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري.