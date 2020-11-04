وفاة اللاعب السابق لاتحاد بلعباس قدور لكحل

توفي صبيحة هذا الأربعاء اللاعب السابق لإتحاد بلعباس، قدور لكحل، بفرنسا وذلك بعد صراع مرير مع المرض حسب ما أعلن عنه النادي على موقعه الرسمي.

وكان يعاني الفقيد البالغ من العمر 46 سنة، من شلل نصفي إستدعى نقله إلى فرنسا للعلاج بمبادرة من أصدقائه ومقربيه.

ويعد قدور لكحل، من أبرز ما أنجبت الكرة "العباسية" خلال العشريتين الأخيرتين، حيث كان من بين العناصر المتوجة بأول كأس للجمهورية في تاريخ اتحاد بلعباس سنة 1991 ضد شبيبة القبائل، قبل حمله لألوان وداد مستغانم وعودته من جديد إلى صفوف "المكرة".