كورونا : 548 إصابة جديدة, 230 حالة شفاء و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 230 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 59.527 حالة منها 548 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ 2ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 41001 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1999 حالة, حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 50 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن هناك 18 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 14 ولاية لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 16 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.