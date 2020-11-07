اذاعة الجزائر بجيجل: راديو طون تضامني لفائدة مستشفيات الولاية

اطلقت إذاعة الجزائر من جيجل هذا السبت راديو طون تضامني لفائدة مستشفيات الولاية (جيجل والطاهير والميلية) تحت شعار "وعينا يقوينا ..معا سننتصر".

وأوضح بالمناسبة مدير إذاعة الجزائر من جيجل عبد الوهاب زيد في تصريح ل و كالة الأنباء الجزائرية أن هذه المبادرة "تأتي عقب تسجيل الولاية لمنحى تصاعدي في عدد الإصابات بكورونا، ومن ثم كان لزاما علينا المساهمة بهذا الراديوطون قصد توفير ما يمكن توفيره من وسائل عمل لفائدة الجيش الأبيض".

وأضاف زيد عبدالوهاب أنه تم استقبال عدد من المواطنين الذين ساهموا كل حسب استطاعته واستجابوا للنداء التضامني وهو ما يعكس "انصهار المواطن الجيجلي في الفعل التضامني".

من جهته ثمن والي الولاية عبد القادر كلكالي الذي حل ضيفا على البلاطو المفتوح المنظم بالمناسبة هذه المبادرة والإقبال عليها من طرف المواطنين معتبرا أن "الفعل التضامني أمر متأصل لدى الشعب الجزائري " كاشفا في الوقت ذاته عن تخصيص مصالح الولاية لمبلع 3 مليون دج لاقتناء جهاز كشف آلي للتحاليل الطبية سيتعزز به مركز التحاليل الخاص بالكشف عن كوفيد-19 وذلك خلال "الأسبوع الجاري".

وجدد ذات المسؤول بالمناسبة وقوف الدولة مع مختلف الأطقم الطبية في مواجهتها لهذا الوباء داعيا المواطنين إلى "ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية المتخذة قصد الحد من انتشار الوباء".

للإشارة فقد عرفت الحملة التضامنية "راديو طون" خلال الفترة الصباحية مشاركة نوعية لمختلف فئات المجتمع فضلا عن مشاركة جزائريين مقيمين بقطر حيث تبرع أحدهم بمبلغ مالي يزيد عن 2 مليون دج.