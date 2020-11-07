مولودية الجزائر تتوج بلقب الدورة الودية "اسماعيل خباطو على حساب نصر حسين داي

توج فريق مولودية الجزائر بلقب الطبعة الاولى من الدورة الودية لكرة القدم "اسماعيل خباطو"، بعد فوزه على نصر حسين داي بضربات الترجيح 3-1 (2-2 بعد نهاية الوقت القانوني)، في النهائي الذي جمع بينهما اليوم السبت بملعب "احمد فالق" (حيدرة/الجزائر العاصمة ) .

و سجلت كل أهداف المباراة في الشوط الأول من طرف جابو و فريوي للمولودية و بتروني و مفتاح (ضربة جزاء) للنصرية.

و في وقت سابق من اليوم، احتل نادي نادي بارادو المرتبة الثالثة للدورة عقب فوزه أمام شبيبة القبائل بهدف لصفر، من تسجيل بن بوعلي في الشوط الأول.

يذكر ان هذه الدورة نظمتها مولودية الجزائر تخليدا لروح المدرب السابق للنادي العاصمي والمنتخب الوطني، المرحوم اسماعيل خباطو.

كما تندرج في اطار تحضيرات الفرق الاربعة المشاركة للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في 28 نوفمبر.

النتائج الفنية ليوم الخميس: نصف النهائي: مولودية الجزائر - نادي بارادو 2-1 شبيبة القبائل - نصر حسين داي 1-2 السبت: اللقاء الترتيبي : نادي بارادو - شبيبة القبائل 1-0 النهائي : مولودية الجزائر - نصر حسين داي 2-2 (3-1 بضربات الترجيح .