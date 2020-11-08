كورونا : 670 إصابة جديدة و 12 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 254 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 62.051 حالة منها 670 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر 5ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 42.037 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2048 حالة، حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 63 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضا فورار أن هناك 9 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 17 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 22 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.