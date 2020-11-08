هل يسبب التوتر الشيب وهل هناك طرق لايقافه؟

إنك تعرف أن ذلك اليوم سيأتي، والبعض قد يخشى منه ويتمنى أن يتأخر، ولكن في أحد الأيام تقف وتنظر في المرآة، وها هو شعرك الرمادي بدأ في الظهور، رغم أنك ما زلت في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات. قد تتفاجأ، ولكن دعنا نخبرك حقيقةً قد تواسيك، إن ظهور الشعر الرمادي في عمر مبكر شائع جداً، ولا يعني تقدمك في العمر.

وقد تتفاجأ أكثر عندما نخبرك أن تأخر الشيب يرتبط بعوامل كثيرة مثل العرق والوراثة وحتى التوتر، دعنا نعرِّفك أكثر على طبيعة الشعر الرمادي، وماذا يحدث عندما يصبح شعرك رمادياً، ورأي الخبراء إذا كان بإمكانكِ إيقافه أو إبطاؤه.

لماذا يتحول لون الشعر إلى الرمادي

إليك هذه المعلومة الغريبة، وفقاً لطبيبة الأمراض الجلدية جيل وايبل، فإن شعرنا أبيض أثناء وجودنا في الرحم، وعندما تبدأ الخلايا الصبغية في التكون يأخذ شعرنا لونه الطبيعي، سواء أكان هذا اللون أسودَ أو بنياً أو أشقرَ أو أحمرَ، يعتمد على توزيع ونوع وكمية الميلانين في الطبقة الوسطى من جذع الشعر، ما يعمل على صبغ خصلاتكِ بهذا اللون.

وأضافت: "تستمر الخلايا الصباغية في إدخال الميلانين في كيراتين الشعر، ما يمنحنا لون الشعر الذي وُلدنا به، ومع تقدم السنين يبطِّئ الإنزيم المسمى تيلوميراز إنتاج الميلانين، وهذا يتسبب في أن يصبح الشعر أفتح وأخف وزناً".

متى يبدأ الشيب؟

ربما نشعر جميعاً في الثلاثين من العمر أننا لسنا كبيرين بما يكفي لظهور بدايات الشيب، لكن غالباً ما يبدأ الشيب في الحدوث في الثلاثينات من العمر، لكن بالطبع هذا لا ينطبق على الجميع، يشير طبيب استعادة الشعر آلان بومان، إلى أن تحديد وقت بدء شعرك في الشيب يعتمد على العوامل الوراثية أكثر من العمر وحده.

وأضاف: "على غرار تساقط الشعر، الشعر الرمادي هو في الأساس نتيجة لعوامل وراثية، يمكنك أن تنظر إلى والديك أو أجدادك للحصول على لمحة عما قد يحمله المستقبل لشعرك"، لذلك بإمكانك أن تسأل والديك عن موعد ظهور أول شعر رمادي لهما، وبذلك ربما قد تتكون لديك لمحة عن مستقبلك.

أين يحدث الشيب أولاً؟

بالطبع لن تستيقظ يوماً ما ويكون شعرك رمادياً بالكامل، إنها عملية تدريجية. سيظهر الشعر الرمادي أولاً حول صدغيك ويملأهما ببطء، ويتحرك لأعلى وحول فروة رأسك. في حين أنه ليس من المفرح أنه يبدأ بالظهور أولاً في المقدمة مباشرة، ولكن على الأقل يمكنك أن تشعر بالراحة أنه لن يظهر أولاً في الخلف دون أن تلاحظه.

يلعب عِرقك دوراً هاماً في ظهور الشيب

لعِرقك علاقة كبيرة بظهور الشعر الرمادي. "من الطبيعي أن يبدأ الشيب لدى القوقازيين في منتصف الثلاثينيات من العمر، أما الآسيويون فعادةً ما يكون في أواخر الثلاثينيات، والأمريكيون من أصل إفريقي في منتصف الأربعينيات من العمر"، كما أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة جيل وايبل. كما أكدت درسات أخرى هذه الحقيقة، مشيرة إلى أن أولئك المنحدرين من أصل آسيوي وإفريقي عادة ما يكون لديهم شعر رمادي أقل، مقارنة بالقوقازيين من نفس العمر.

نتف الشعر الأبيض لن يضاعف من ظهوره

لقد سمعنا جميعاً من جداتنا تلك الخرافة عن نتف الشعر الرمادي، أليس كذلك؟ "اقتلع واحدة وتنمو في المقابل اثنتان أخريان في مكانها".

حسناً ستكون سعيداً لسماع أن هذا ليس صحيحاً تماماً، حيث قال عالِم التجميل راندي شويلر لمجلة Today إنه عندما ننتف شعرة فإن هذه البصيلة تبقى في مكانها، وفي النهاية تنمو شعرة أخرى. في الواقع قد تكون محظوظاً، وقد لا ينمو مكان الشعر الذي اقتلعته شعرٌ رمادي!

ومع ذلك، قد تكون عملية نتف هذه الشعرات محفوفة بالمخاطر. إن الكثير من النتف يمكن أن يُتلف بصيلات الشعر، ما يعني أنه لن ينمو الشعر مرة أخرى على الإطلاق. نمو الشعر الرمادي أفضل من عدم نمو شعر على الإطلاق!

السيدات لسنَ أولاً

أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعاً على أن عبارة "السيدات أولاً" ليست دائماً شيئاً جيداً تود النساء سماعهُ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشيب. وجدت دراسة أُجريت عام 2012 أنه عند مقارنة الرجال بالنساء من الأعمار نفسها، فإن الرجال يكون لديهم شعر رمادي أكثر بكثير من النساء، وفي عمر مبكرٍ أكثر.

يمكن للتوتر أن يؤدي لظهور بعض الشيب

قد لا نريد تصديق فكرة أن التوتر في حياتنا قد يسبب لنا الشعر الرمادي، ولكن هل ذلك ممكن حقاً؟ يقول الدكتور بومان إن ذلك ممكن أحياناً، إن الإجهاد، مثل العديد من عوامل الحياة الأخرى، يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة شعرنا. الإجهاد وحده لن يحوّل شعرك إلى اللون الرمادي بين عشية وضحاها، ولكن يمكن أن يسرّع العملية عند أولئك الذين لديهم استعداد وراثي أكبر لظهور الشعر الرمادي في وقت مبكر.

الشعر الرمادي لا يعني أنك كبيرٌ في السن

قد يجعلك الشعر الرمادي تبدو أكبر سناً، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك كذلك، بحثت إحدى الدراسات عن وجود صلة بين أمراض القلب (وهو أمر نتعرض له أكثر مع تقدمنا ​​في العمر) والعلامات الجسدية للشيخوخة، مثل شيب الشعر أو التجاعيد، ولم تجد أي ارتباط، هذا يعزز مقولة "عمرك الحقيقي هو ما تشعر به".

هناك عوامل أخرى تؤثر على ظهور الشيب

العمر والجينات ليست الأشياء الوحيدة التي تؤثر عندما نتحدث عن الشيب. هناك عوامل أخرى في حياتك -داخل وخارج سيطرتك- يمكن أن تتسبب في حدوث ذلك بشكل أسرع. على سبيل المثال، يُعتقد أن العديد من الأشياء التي تؤثر بشكل ضار على صحتك تعمل على تسريع ظهور الشعر الرمادي. على سبيل المثال، النظام الغذائي والتوتر وقلة النوم والأدوية والتدخين وما إلى ذلك، يمكنها جميعاً أن تؤثر على ظهور الشعر الرمادي.