كوفيد-19: وزارة البريد والمواصلات تجدد دعوتها للمواطنين للتحلي بإجراءات الوقاية في مكاتب البريد

دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين مجددا للتحلي باليقظة وروح التعاون مع عمال وأعوان مكاتب البريد والوكالات التجارية لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال المسخرين لخدمتهم من خلال الالتزام والتطبيق السليم للإجراءات الاحترازية المبادر بها لحماية صحتهم وذلك جراء التزايد في حالات الاصابة بوباء كورونا "كوفيد-19 " عبر الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها هذا الاثنين أنه ينبغي على مرتفقي هياكل البريد والاتصالات التقيد الواعي بالتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الهيئات الصحية، تجنب الاكتظاظ واحترام مسافات التباعد الاجتماعي عند التوافد على مكاتب البريد والوكالات التجارية واتباع المسارات المعدة بواسطة الاشارات واللافتات المخصصة لتنظيم الانتظار والتحرك عند التوافد على مرافق البريد والاتصالات بالاضافة الى ارتداء الكمامات والاقنعة الواقية مع الاستعمال المنتظم لمحلول تطهير الايدي.

وذكر البيان المواطنين باستغلال التدابير التي وضعها القطاع حيز التنفيذ لتسهيل استفادتهم من الخدمات في ظل مراعاة التوصيات الوقائية المعتمدة، ومنها آلية التوكيل الخاصة بفئة المتقاعدين والتي تمكنهم، بصفة استثنائية، من السحب عن طريق تفويض شخص آخر ينوب عنهم، وذلك بهدف التقليل من تنقلات المواطنين، خاصة المسنين منهم الذين يعتبرون الأكثر ضعفا وعرضة للفيروس.

وذكر أيضا بضرورة استعمال الموزعات الآلية للنقود التابعة لشبكتي بريد الجزائر والبنوك لسحب اموالهم وتحويلها، ووسائط الدفع الالكتروني (نهائيات الدفع) عبر الأنترنت والتطبيقات الهاتفية لتسديد قيمة المقتنيات وفواتير استهلاك الماء والهاتف والانترنت والكهرباء والغاز وغيرها، للتقليل من تداول الأوراق المالية والعملات النقدية في مختلف المعاملات.

وبشأن الامكانية المتاحة لعمال وموظفي المؤسسات والإدارات العمومية لتلقي رواتبهم بواسطة آلية "الساعي" المعين للنيابة عنهم في هذه العملية، فتتم وفق إجراءات تم تحديدها خصيصا لهذا الغرض مع الادارات المنتمين ليها.

وتم تسخير مكاتب بريدية متنقلة لتمكين أفراد الأسلاك المجندة في مكافحة الوباء من مصالح الأمن، الحماية المدنية وقطاع الصحة، من سحب الأجور على مستوى أماكن عملهم طيلة مواعيد صبها، دعما لجهودهم في مواجهة الجائحة.