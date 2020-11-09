بن تلمساني للإذاعة: نسعى لتوفير برامج تكوينية واستراتيجية جديدة في التسويق للحرفيين

أكدت المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف دليلة بن تلمساني أن المطلوب اليوم العمل على تنظيم القوانين وتعديلها لتنظيم عمل فئة الحرفيين لمواكبة التطور وتسويق منتجاتهم.

يأتي ذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني المصادف للتاسع نوفمبر من كل سنة، وهي المناسبة التي تأتي في ظرف استثنائي لم يمنعهم من إثبات دورهم الفعال في الحياة الاقتصادية الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في بعض القوانين.

وقالت بن تلمساني، في تصريح للقناة الأولى، إن المطلوب اليوم هو العمل على تعبيد الطريق لهذه الشريحة المهمة في ممارسة أنشطتها من خلال توفير برامج تكوينية والبحث عن استراتيجية جديدة في التسويق والتوجه نحو التسوق الإلكتروني، وكذا العمل على تنظيم القوانين الخاصة بهذه الفئة المهمة من العمال".