الكؤوس الإفريقية : الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها

تعرفت الأندية الجزائرية المعنية بالمنافسات الإفريقية لكرة القدم على منافسيها, عقب عملية سحب القرعة التي جرت هذا الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

ففي رابطة أبطال إفريقيا, يستهل شباب بلوزداد -بطل الجزائر 2019-2020- المنافسة بمواجهة النصر (ليبيا) برسم الدور التمهيدي.

وفي حال التأهل, يتبارى الشباب مع الفائز من المواجهة المزدوجة بين نادي الجيش الوطني (رواندا) و غور ماهيا (كينيا).

بدورها, ستواجه مولودية الجزائر -الممثل الجزائري الثاني في أغلى منافسة قارية- نادي بافلز دي بورغو (البنين).

وفي حال التأهل, تواجه المولودية الفائز بين اف سي ميلانديجي (زنجبار) و النادي الصفاقسي (تونس).

وأعفت الكونفدرالية الإفريقية "الكاف" 10 أندية من الدور التمهيدي, ويتعلق الأمر بكل من الترجي الرياضي (تونس), تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية), جمعية فيتا كلوب (ج.

الكونغو الديمقراطية), الأهلي (مصر), الزمالك (مصر), الرجاء البيضاوي (المغرب), الوداد البيضاوي (المغرب), حورويا (غينيا), صن داونز (جنوب إفريقيا) و بريميرو دي اغوستو (أنغولا).

وفي كأس الكونفدرالية, تم إعفاء وفاق سطيف وشبيبة القبائل من الدور التمهيدي للمنافسة.

وفي الدور الأول, يواجه الوفاق الفائز من المواجهة المزدوجة بين كامسار (غينيا) و اف سي رونيسونس (التشاد), بينما تواجه الشبيبة الفائز من يليين أولمبيك (مالي) - اتحاد الدرك الوطني (النيجر).

ويجري الدور التمهيدي خلال شهر نوفمبر الحالي (الذهاب: 20, 21 و 22 / الإياب: 27, 28 و 29), بينما تمت برمجة الدور الأول شهر ديسمبر (الذهاب: 11, 12 و 13 / الإياب: 18, 19 و 20).