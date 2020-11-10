الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :

"تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة: - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ملك المملكة العربية السعودية.

- ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية, الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

- رئيس جمهورية جيبوتي, السيد إسماعيل عمر جيلي.

- رئيس جمهورية النيجر, السيد محمدو إيسوفو.

- رئيسة الكونفدرالية السويسرية, السيدة سيمونيتا سوماروغا.

كما تلقى السيد رئيس الجمهورية برقيات مماثلة من كل من:

- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, السيد يوسف بن أحمد العثيمين.

- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, السيد موسى فكي محمد.

- رئيس البرلمان العربي, السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي.