الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

09/11/2020 - 17:30

تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :

 "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة: - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ملك المملكة العربية السعودية.

- ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية, الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

- رئيس جمهورية جيبوتي, السيد إسماعيل عمر جيلي.

- رئيس جمهورية النيجر, السيد محمدو إيسوفو.

- رئيسة الكونفدرالية السويسرية, السيدة سيمونيتا سوماروغا.

كما تلقى السيد رئيس الجمهورية برقيات مماثلة من كل من:

- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, السيد يوسف بن أحمد العثيمين.

- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, السيد موسى فكي محمد.

- رئيس البرلمان العربي, السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وسوم:

الجزائر

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