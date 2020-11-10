المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله بعرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2021

استأنف المجلس الشعبي الوطني هذا أشغاله في جلسة علنية تخصص لعرض مشروع قانون المالية 2021 والشروع في مناقشته.

ويتضمن مشروع القانون بالإضافة إلى المواد التي يحويها آليات عديدة تضمن تحفيزو دعم المؤسسات الاقتصادية الناشئة والحاضنة ومن بين أهم هاته الاجراءات الاعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية للمؤسسات الناشئة والحاضنة .

في هذا الشأن أكد الخبيرالاقتصادي احمد سواهلية أن الاجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2021 تهدف لتحفيز الاستثمار سيما فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية واعتبرهذه الاجراءات " خارطة طريق لدعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة خصوصا من أجل تحفيز هذه المؤسسة على خلق الثروة".

وأعفى مشروع القانون المؤسسات الناشئة والحاضنة من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين مع اعفاء عتاد المؤسسات من الرسم على القيمة المضافة وهو ما سيسمح ببعث الاستثمارات بحسب الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي .

وأوضح سلامي أن مشروع القانون" أعطى امتيازات بالنسبة للرسم على النشاط المهني ما بين سنتين، و بالنسبة للضريبة على أرباح الشركة ، وأعطتهم أيضا بالنسبة للتجهيزات التي يقتنوها في إطار مشاريعهم عن طريق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والخضوع لخمسة في المائة كحقوق الجمركة ".

و ستسمح التحفيزات الجبائية والاعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية ببعث المؤسات الناشئة والحاضنة مرافقها في اطارالنموذج الاقتصادي الجديد الذي تبتنه الحكومة