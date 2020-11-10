وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، صائب عريقات هذا الثلاثاء عن عمر 62 سنة بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية الثلاثاء عن مصادر فلسطينية.

ونعت حركة "فتح" الفلسطينية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي القيادي الكبير.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين قد نُقل، قبل نحو شهر، من منزله في الضفة الغربية إلى أحد المستشفيات في القدس المحتلة لتلقي العلاج من وباء كورونا.

ولد الدكتور صائب محمد صالح عريقات في 28 أفريل 1955 في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وعرف بكبير المفاوضين الفلسطينيين منذ عام 1996 لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وشغل أخيرا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان عريقات أحد الموالين المقربين من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إبان اجتماعات "كامب ديفيد" عام 2000 والمفاوضات التي أعقبتها في طابا عام

2001، واحتفظ بمقعده في المجلس التشريعي بالانتخابات البرلمانية في 2006 عن محافظة أريحا.

وفي عام 2009، انتخب عضوا باللجنة المركزية في حركة "فتح" وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، ثم اختير بالتوافق في نهاية 2009 عضواً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.