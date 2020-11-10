حوادث المرور : 4 قتلى و 182 جريح على المستوى الوطني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي 04 أشخاص حتفهم وأصيب 182 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للحماية المدنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 178 عملية تحسيسية عبر 13 ولاية (73 بلدية) لفائدة مواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم باحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

وقامت مصالح الحماية المدنية بـ 282 عملية تعقيم عبر 14 ولاية (62 بلدية) مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة و مجمعات سكنية و شوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 594 عون بمختلف الرتب، 84 سيارة إسعاف و 86 شاحنة.

من جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لشخصين 02 مختنقين بغاز أحادي الكربون انبعث من جهاز تسخين المياه داخل مسكنهم المتواجد بحي 104 مسكن ببلدية ودائرة تيشي.

كما تدخلت نفس المصالح لإخماد حريقين (2) حضريين بولايتي سوق أهراس و برج بوعريريج.

ومكن التدخل السريع لعناصر الحماية المدنية من السيطرة على هذين الحريقين ومنع انتشارهما، دون تسجيل خسائر بشرية.