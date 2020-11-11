أزيد من 107 ألف عملية قيد و انشاء مؤسسات جديدة خلال ال9 أشهر الأولى من 2020

بلغت عمليات قيد و انشاء مؤسسات جديدة في السجل التجاري ازيد من 107 الف خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان وزارة التجارة.

و اوضح البيان أن"عمليات التسجيلات في السجل التجاري وكذا عمليات التعديل والشطب التي تم إحصاؤها خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 قدرت ب 241,892 عملية

تشمل 107,967 عملية قيد و انشاء موسسات جديدة منها 97,080 اشخاص طبيعيين و 10,887 اشخاص معنويين".

و اضاف المصدر ذاته انه بالنسبة للمقارنة لعمليات القيد في السجل التجاري في التسعة اشهر الاولى بين سنتي 2019 و 2020 فان القيد في السجل التجاري

بالنسبة للا?شخاص الطبيعيين في سنة 2019 كان 85.329 فيما بلغ 97.080 السنة الجارية اي بنسبة ارتفاع بلغت 13,77 بالمائة.

اما بالنسبة للاشخاص المعنويين فقد انتقل عدد المقيدين سنة من 11.671 سنة 2019 الى 10.887 سنة 2020ي اي بنسبة انخفاض بلغت 6,72 بالمائة.

من جهة اخرى أفادت الوزارة ان عمليات التعديل بالنسبة لنفس الفترة بلغت83,170 عملية تعديل لمختلف الاسباب وتمت بصفة خاصة من قبل الاشخاص الطبيعيين.

اما عمليات الشطب من السجل التجاري فقد قدرت ب 50,753 عملية من النشاط منها 91 بالمائة تمت من قبل الاشخاص الطبيعيين و نسبة 9 بالمائة من طرف الاشخاص المعنويين.