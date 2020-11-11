﻿اغتيال المحامية الليبية حنان البرعصي في مدينة بنغازي

أعلنت وسائل إعلام ليبية اليوم الثلاثاء اغتيال المحامية والناشطة المدنية حنان البرعصي في شارع 20 بمدينة بنغازي.

وتعرف المحامية الليبية حنان البرعصى بمسجلاتها ضد مسؤولين في شرق ليبيا تتهمهم بالفساد والإثراء غير المشروع، وظهرت في مقطع في أكتوبر الماضي اتهمت مسؤولا أمنيا بشرق البلاد بمحاولة اغتيالها.

وقبل يومين أعلنت البرعصى في مقطع فيديو أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتيال, وتوعدت بالتصدي لمن يقف وراءها.

يشار إلى أن المحامية حنان البرعصي, دخلت في معارك كلامية حادة ضد عدد من المسؤولين الكبار اتهمتهم بالفساد.

وأثار مقتل حنان البرعصي ردود فعل كثيرة مستنكرة ومطالبة بإحقاق العدالة.

وعلقت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح على تويتر أن جريمة اغتيال البرعصي "تذكر بجرائم أخرى من هذا القبيل لم يُعاقب عليها أحد.

على السلطات في الشرق التحقيق على وجه السرعة ومحاسبة الجناة".

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011, كما تشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومقرّها طرابلس وسلطة في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

وتم توقيع وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر في جنيف برعاية الأمم المتحدة, كما بدأت الإثنين في تونس جولة جديدة من الحوار الليبي بمشاركة 75 ممثلا لمختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة, سعيا لتسوية سياسية للنزاع.