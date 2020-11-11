صناعة عسكرية : تسليم 818 عربة من نوع مرسيدس-بنز بولاية تيارت

تم تسليم هذا الأربعاء 818 عربة مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس-بنز "SAFAV-MB"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و حسب ذات المصدر فانه تم بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تسليم 818 عربة متعددة المهام Class-G و سيارات نفعية Sprinter من علامة مرسيدس-بنز مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس-بنز "SAFAV-MB" مخصصة لنقل الأفراد، الإسعاف، ورشات متنقلة و نقل البضائع.

و قد تمت هذه العملية لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني و مؤسسات عمومية و خاصة.

كما أشار ذات البيان إلى أن هذه العملية تمت في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي و المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة، و بإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

كما أضافت الوزارة ان "هذه العملية تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لا سيما الميكانيكية منها في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات و المؤسسات المعنية و الهادفة لتفعيل صناعة وطنية ذات منتجات ذات جودة و نوعية بمواصفات عالمية".