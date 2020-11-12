أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط العام القادم بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أنھا تتوقع زيادة الطلب على إنتاجها من النفط العام القادم بما يقرب من 2ر5 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2020.

وجاء في التقرير الشهري لأوبك الذي نشرته الأمانة العامة للمنظمة هذا الأربعاء، أنه تم تعديل الطلب على خام في عام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا، أي بحوالي 2ر7 مليون برميل يوميا أقل من عام 2019.

وبالنسبة لعام 2021 تم تعديل الطلب على خام أوبك باتجاه الخفض بواقع 600 ألف برميل يوميا عن الشھر السابق.

وتناول التقرير سعر سلة خامات أوبك مسجلا أنه انخفض بمقدار 46ر1 دولار أو 5ر3 بالمائة على أساس شھري ليبلغ 08ر40 دولار للبرميل في أكتوبر الماضي، أي أقل بمقدار 34ر23 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وواصلت أسعار العقود الجلة للنفط الخام خسائرھا الشھر الماضي بسبب المخاوف بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط وسط زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليومية في عدة مناطق من العالم.

وانخفض سعر خام برنت القياسي إلى 52ر41 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الى 55ر39 دولار للبرميل.

وبحسب التقرير، فإن توقعات النمو الاقتصادي العالمي تستمر في اظھار انكماش بنسبة 3ر4 بالمائة لعام 2020، في حين تم تعديل توقعات عام 2021 نزولا إلى نمو بنسبة 4ر4 بالمائة.

وتم تعديل التوقعات الاقتصادية الأمريكية لتظھر انكماشا بنسبة 6ر3 بالمائة في عام 2020، في حين تم تعديل النمو في عام 2021 ھبوطا إلى 4ر3 بالمائة.

وبشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، فقد جرى تعديلھا صعودا إلى 2ر7 بالمائة، في حين تم تعديل توقعات 2021 ھبوطا إلى 7ر3 بالمائة.

وأشار التقرير إلى توقعات الطلب العالمي مشيرا إلى أنه تم تعديل ھذه التوقعات على النفط لعام 2020 نزولا بمقدار 300 ألف برميل يوميا نظرا للطلب الضعيف القادم من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب وإجراءات احتواء (كورونا).

وتوقعت (أوبك) في تقريرھا أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بحوالي 8ر9 مليون برميل/يوميا في عام 2020 لينمو بمقدار 2ر6 مليون برميل عام 2021.

كما توقعت أن ينخفض المعروض من النفط في عام 2020 بشكل رئيسي في روسيا والولايات المتحدة وكندا، يقابله جزئيا نمو تقوده النرويج والبرازيل والصين.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة ھي المحرك الرئيسي بالنسبة لنمو عرض الخام في عام 2021 بمعدل 300 ألف برميل في اليوم، تليھا كندا والبرازيل والنرويج.

وخلص تقرير الشھري للمنظمة إلى أن إنتاج أوبك من النفط الخام في أكتوبر ارتفع بمقدار 320 ألف برميل يوميا مقارنة بالشھر الذي سبقه، ليصل إلى 39ر24 مليون برميل يوميا.