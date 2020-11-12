عصاد : تنظيم ملتقى حول الخريطة اللسانية الأمازيغية بالجزائر قريبا بأدرار

سيتم تنظيم ملتقى حول الخريطة اللسانية الأمازيغية بالجزائر بولاية أدرار من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري حسبما أكده مساء اليوم الخميس الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد.

و تأتي التظاهرة العلمية تجسيدا للشراكة الموقعة بين المحافظة السامية للأمازيغية و جامعة أدرار و للتوصيات المنبثقة عن الورشة العلمية التي نظمت بجامعة أدرار خلال السنة الماضية حسب ذات المتحدث .

و خلال إشرافه على لقاء اعلامي بمقر ولاية أدرار مساء اليوم بحضور السلطات المحلية أوضح سي الهاشمي أن الملتقى الذي ستحتضنه جامعة أدرار سيعرف مشاركة نخبة من الباحثين و الأكاديميين في تخصص اللسانيات الأمازيغية و الأنثروبولوجيا و الأدب الأمازيغي من 22 جامعة عبر الوطن.

كما سيتم على هامش أشغال الملتقى تنظيم ورشة عمل حول أسماء الأماكن باللغة الأمازيغية ستكون اثراء لفعاليات هذا الملتقى الذي ستتوجه مجرياته بإصدار علمي يوزع على المكتبات.

و في السياق ذاته أشار سي الهاشمي عصاد إلى أنه يأتي تثمينا للمكاسب التي حققتها الثقافة و اللغة الأمازيغية التي اصبحت مثبتة في الدستور و محصنة كعنصر لتعزيز الوحدة الوطنية حيث سيثري اللقاء عوامل التعايش اللساني بين اللغة العربية و اللغة الأمازيغية بكل متغيراتها اللسانية المحلية بالجزائر.

و من جانبه تطرق مدير جامعة أدرار البروفيسور ادجرفور نور الدين إلى مراحل تطور الشراكة بين المحافظة السامية للأمازيغية و جامعة أدرار بدءا بإمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئتين و احتضان الجماعة لورشة علمية حول الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية وصولا إلى تقديم المحافظة لاقتراح جامعة كمقر للجنة العلمية للغة الأمازيغية التابعة للأكاديمية الإفريقية للغات مشيرا إلى أن هذا اللقاء العلمي سيمكن الأكاديميين و الباحثين الجامعيين من المساهمة في إثراء و ترقية هذا المكون الوطني للهوية الجزائرية.

و سيعالج المشاركون في الملتقى جملة من المحاور تتناول تنوع الخريطة اللسانية بالجزائر عبر التاريخ و الخريطة اللسانية الأمازيغية الخاصة بالأصناف المنطوقة في الجزائر إلى جانب جهود الدولة لوضع إطار قانوني ضامن لترقية الأمازيغية.

كما ستتطرق أشغال اللقاء إلى المقاربات المعرفية لدراسة المتغيرات اللسانية الأمازيغية في الجزائر و واقع و آفاق التنوع اللساني الخاص بالبحث العلمي الأكاديمي في الجزائر.

