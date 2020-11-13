زطشي : "لسنا راضين عن تسيير الكاف خلال السنوات الــ 4 الأخيرة "

عبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)،خير الدين زطشي اليوم الجمعة، عن استيائه للتسيير الحالي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، التي يرأسها منذ 2017 الملغاشي أحمد أحمد.

و صرح زطشي للصحافة قائلا:"لسنا راضين عن تسيير الكاف خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأضاف أن الهيئة القارية بحاجة إلى تسيير أفضل... وسنعبر عن موقفنا خلال الانتخابات المقبلة و نساند من يأتي بالإضافة للكرة الافريقية".

و تحدث الرجل الأول للفاف قبيل سفر الوفد الجزائري إلى هاراري عبر رحلة خاصة تحسبا للمباراة أمام زيمبابوي يوم الاثنين المقبل (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر)، لحساب الجولة الرابعة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 بالكاميرون و المؤجلة لسنة 2022.

و اضاف زطشي قائلا:" علينا، أولا التعرف على المترشحين بصفة رسمية لإبداء رأينا حول المترشح الذي سنسانده".

فغداة انتهاء أجل تقديم الترشيحات يوم أمس الخميس 12 نوفمبر، تقدم أربعة مترشحين لرئاسة الكاف.

و يتعلق الأمر برجل الأعمال، الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس السابق للاتحادية الإيفوارية لكرة القدم، جاك أنوما و رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد يحيى و رئيس الاتحادية السنغالية اوغستان سنغور.

كما قدم الرئيس الحالي للكاف، أحمد أحمد، ملف ترشيحه، مؤكدا بأنه يحظى بمسانده أغلب الاتحاديات الوطنية.

و لقبول هذه الملفات على كل مترشح الحصول على دعم ثلاث اتحاديات وطنية عضوة بالكاف، من بينها دعم اتحادية بلاده، بعدها سيتعين الحصول على أغلبية الأصوات خلال الجمعية الانتخابية.

و ستكشف الهيئة القارية عن أسماء المترشحين لمنصب رئيس الكاف يوم 11 يناير 2011.