كورونا : 867 إصابة جديدة و 402 حالة شفاء و 14 وفاة خلال ال24 ساعة الاخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار عن تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 14 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 402 مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس وفيد-19،أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 65975 حالة منها 867 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 2.0 حالة لكل 100 ألف نسمة) فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 43779 حالة.

وبلغ العدد الاجمالي للوفيات 2125 حالة،حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 52 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 10 لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 20 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.