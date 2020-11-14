حوادث المرور: هلاك 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتيارت

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت عن هلاك 3 أشخاص واصابة 14 آخرون هذا السبت في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية السوقر .

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع على مستوى مفترق الطرق بين بلديات السوقر ومدريسة وعين الذهب حيث تسبب انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط بشار- البليدة كان على متنها 23 مسافرا في هلاك 3 أشخاص وإصابة 14آخرين بجروح متفاوتة.

وقد تدخلت مصالح الحماية وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "الطاهر ميموني" بالسوقر .

و أكد مدير الصحة والسكان لولاية تيارت مختار مقران أن أغلب المصابين سيغادرون المستشفى اليوم فيما يبقى الأخرون تحت الرعاية إلى غاية تعافيهم فيما تم تحويل جثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.