منظمة الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات اليومية بكورونا في العالم ب657 الف حالة

سجلت منظمة الصحة العالمية، مساء السبت، 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 657 الفا و 312 حالة اصابة جديدة ليبلغ الاجمالي 53 مليون و 164 ألفا و 803 حالات اصابة .

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم الجمعة628 الفا و 576 حالة .

وجاءت أكثر من 43 في المئة من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285.332 إصابة، بينما تم رصد 269.225 في الأمريكياتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق سيا المركز الثالث في هذه القائمة بـ 55.551.

كما أعلنت المنظمة رصدها 9797 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مقابل 9623 فى بيانات الجمعة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم إلى 1 مليون و 300 ألفا و 576 حالة وفاة .