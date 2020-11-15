مسابقة هواوي للتكنولوجيا: تتويج فريقين من طلبة جزائريين بالمركزالأول

فاز فريقان من طلبة جزائريين بالمركز الأول وللسنة الثانية على التوالي في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي (الصين)، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تمت عن طريق التحاضر عن بعد، وذلك بمشاركة طلبة من جميع أنحاء العالم، حسب ما علم اليوم الأحد لدى المنظمين.

وحسب ذات المصدر، فقد "حصل الفريق الأول من "الشبكة" على الجائزة الكبرى، بينما حصل الفريق الثاني " السحابة" على المرتبة الأولى، مبرزا أن الجزائر تشارك للمرة الثانية في هذه المسابقة.

وأشار نفس المصدر الى أن اجراء النهائيات العالمية لمسابقة 2019-2020 تم خلال شهر نوفمبر في دونغوان ، بمشاركة 110 فرق (330 طالبا ينتمون الى 39 دولة".)

و تعد مسابقة هواوي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال هي مسابقة عالمية أقامتها الشركة بهدف تعزيز تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الطلبة.

وذكر المصدر نفسه أن شركة هواوي وقعت اتفاقية شراكة مع أكثر من 10 جامعات جزائرية ومؤسسات تعليم عالي.