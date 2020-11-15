شحن 60 طنا من المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية لفائدة الشعب الصحراوي

تم هذا الأحد بالقاعدة الجوية ببوفاريك شحن 60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار العمليات التضامنية بين الجزائر والشعب الصحراوي، تم الأحد 15 نوفمبر 2020، شحن 60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية على متن طائرتين عسكريتين تابعة للقوات الجوية الجزائرية، خصصتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى باتجاه مطار تندوف، وهذا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020".

وتمت عملية الشحن بإشراف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، السيدة سعيدة بن حبيلس وبحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، السيد عبد القادر طالب عمر، وممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر، السيد أوغوستينوا مولاس، وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية".