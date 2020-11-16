وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

أعلن التليفزيون الرسمي السوري ليلة الأحد الى الاثنين عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم توفي الليلة الماضية.

من جهتها نعت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الدبلوماسي وليد المعلم الذي كان يعاني من تدهور في حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشاكل في القلب.

وعُين المعلم وزيرا للخارجية في عام 2006 وشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. وعمل قبل ذلك سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999 ثم عين معاونا لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائبا لوزير الخارجية في العام 2005 قبل ان يعين على رأس الدبلوماسية في بلاده وتمت تسميته أيضا نائبا لرئيس مجلس الوزراء منذ عام 2012.