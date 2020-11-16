تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 30 نوفمبر القادم

قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الناطق الرسمي لحزب الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)، كريم طابو ليوم 30 نوفمبر القادم.

وأعلنت رئيسة الجلسة عن قبول طلب تأجيل للمرة السابعة جلسة محاكمة كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر 2019, بعد التماس قدمته هيئة دفاع المتهم.

ورفضت محكمة القليعة في آخر جلسة محاكمة بتاريخ 26 أكتوبر, التماس دفاع كريم طابو المتعلق بطلب رفع إجراء الرقابة القضائية عنه.

وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت. و تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019.

وقررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.