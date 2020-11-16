بطولة العالم لكرة اليد 2021: مواجهة مزدوجة بين البحرين والجزائر في جانفي المقبل

اعلن الاتحاد البحريني لكرة اليد عن اتفاقه مع نظيره الجزائري على اقامة مواجهتين وديتين بمملكة البحرين في جانفي المقبل تحسبا لبطولة العالم 2021 للرجال المقررة بمصر خلال الفترة الممتدة من 13 الى 31 جانفي.

وينص الاتفاق، حسب نفس المصدر، على اقامة المباراتين الوديتين بين المنتخبين الجزائري والبحريني في الثامن والعاشر جانفي بالعاصمة البحرينية المنامة قبل التوجه إلى القاهرة للمشاركة في الطبعة السابعة والعشرين من مونديال كرة اليد.

يذكر ان المنتخب الجزائري شرع في تحضيراته في سبتمبر الفارط بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بسيرايدي بعنابة، تحت اشراف المدرب الوطني، الفرنسي ألان بورت، بعد عدة أشهر من التوقف عن التدريبات بسبب الجائحة التي أصابت العالم.

لكن سرعان ما جمدت الاستعدادات في شهر اكتوبر الفارط بعد ان قررت الاتحادية الجزائرية للعبة توقيف تربص الجزائر العاصمة تحضيرا لمونديال2021، بسبب إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا. ولحد اليوم لم يستأنف رفاق مسعود بركوس تدريباتهم.

ويباشر ''الخضر'' بطولة العالم 2021 ضمن المجموعة السادسة أمام المغرب يوم 14 جانفي (سا 18:00 بتوقيت الجزائر)، قبل مواجهة إيسلندا في ال16 من نفس الشهر (سا 20:30) وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من جانفي (سا 18:00)

من جهته، شرع المنتخب البحريني في تحضيراته من خلال تربصه الذي أقيم في بداية شهر اكتوبر على قسمين، محلي وخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى بنظيره المصري في مباراتين وديتين، ومن المنتظر أن يشارك في بطولة دولية ودية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر يلتقي فيها عددا من المنتخبات العالمية تحضيرا للمونديال.

ويقع المنتخب البحريني في المجموعة الرابعة في بطولة العالم والتي تضم منتخبات الدنمارك والأرجنتين والكونغو، حيث تمثل المشاركة القادمة الرابعة للفريق البحريني بعد تأهله لمونديال السويد2011 و فرنسا 2017 ومونديال ألمانيا والدنمارك 2019.