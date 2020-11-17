بومزار: السيولة ستكون متوفرة في جميع مراكز البريد عبر التراب الوطني

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار هذا الثلاثاء عشية صب معاشات التقاعد و ذوي الحقوق ان "السيولة ستكون متوفرة في كل مراكز البريد عبر التراب الوطني".

و أضاف بومزار في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق حملة وطنية لتعقيم مراكز البريد على المستوى الوطني أن "السيولة متوفرة و أنه على المواطنين احترام الاجراءات الوقائية و التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس كوفيد-19".

و لفت الى أن الأيام التسع المخصصة لدفع هذه المعاشات (ابتداء من تاريخ 18 من كل شهر) أضحت غير كافية و لدى سيتم العمل على توسيع هذه الفترة (ابتداء من 15 من كل شهر) بعد موافقة وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و صندوق التقاعد.

و ذكر الوزير في ذات السياق بكل الاجراءات و التسهيلات التي اقرها القطاع بهدف الحفاظ تخفيف الضغط على عمال بريد الجزائر سيما احترام الاجراءات الوقائية و التباعد الاجتماعي.

ومن بين هذه التسهيلات أيضا تلك الموجهة لفئة المتقاعدين, ذكر الوزير امكانية سحب معاشاتهم عن طريق "التوكيل الاستثنائي" مؤكدا في ذات الوقت بأن هذا الإجراء "يسمح للشخص الذي لا يرغب في التنقل إلى مكاتب البريد, بتفويض شخص آخر ينوب عنه للقيام بالعملية وذلك بهدف الحد من تنقل الأشخاص خاصة المسنين الذين يعتبرون الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس ".

فضلا عن ذلك , يؤكد الوزير, امكانية استغلال الشبابيك الآلية الخاصة بالبنوك وكذا استعمال أجهزة الدفع الالكتروني لبريد الجزائر وكذا دفع الفواتير عن طريق الأنترنت .