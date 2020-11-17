كورونا: تعافي 611 مصابًا و1002 حالة إضافية و18 وفاة في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 611 مريضا للشفاء.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز فورار أنّ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 68.591 بينها 1002 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ2.3 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 45.699، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2183 حالة، فيما يتواجد 39 مريضًا حاليًا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أنّ 12 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات، بينما لم تسجّل 10 ولايات أي حالة، في مقابل إحصاء 26 ولاية أخرى لأزيد من 10 حالات.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.