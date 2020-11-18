رابطة الأبطال الإفريقية: طاقم تحكيم مغربي لإدارة مقابلة شباب بلوزداد -النصر الليبي

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقم تحكيم مغربي لإدارة مقابلة شباب بلوزداد مع ضيفه النصر الليبي، المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الدور التمهيدي ذهاب من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وأوضحت ادارة فريق شباب بلوزداد، هذا الأربعاء أن المواجهة ستدار من قبل الحكم الرئيسي جلال جيد بمساعدة مواطنيه هشام آيت عبو ويحي نوالي.

وتنطلق المقابلة المقررة ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال بملعب 5 جويلية الأولمبي أمام مدرجات شاغرة، بسبب إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس المستجد "كوفيد 19" .

وتقام مقابلة العودة خارج القواعد، يوم 4 أو 6 ديسمبر المقبل. وفي حالة التأهل، سيواجه فريق شباب بلوزداد الفائز من المواجهة المزدوجة بين جيش الحرس الرواندي وغور ماهيا الكيني، علما أن ممثل الجزائر سيستقبل منافسه يوم 22 أو 23 ديسمبر، ثم يتنقل للعب مقابلة العودة المقررة يوم 5 أو 6 جانفي 2021.