شركة ''فايزر" تطلق حملة توعوية بالجزائر حول سرطان الرئة

أعلنت شركة صناعة الأدوية "فايزر" في بيان لها اليوم الأربعاء عن إطلاق حملة توعوية بالجزائر حول سرطان الرئة و التي ستتواصل على مدار شهرٍ بهدف دعم المرضى المصابين بهذا الداء.

وبمناسبة إطلاق هذه الحملة التي تتزامن مع إحياء الشهرالعالمي لمكافحة سرطان الرئة, أكد رئيس قسم علاج الأورام في شركة "فايزر" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد عكاشة على أهمية التشخيص المبكر في تحسين الحالة الصحية للشخص الذي يعاني من هذا المرض.

كما توقف في ذات الصدد عند الشق المتعلق بفحوص الاضطرابات الجينية التي "تلعب دورا مركزيا في السيطرة على المرض", لكونها تقدم معلومات قيمة تساعد في وضع مخططات العلاج.

وذكرت "فايزر" بأن سرطان الرئة يعد من أكثر أنواع السرطان المؤدية للوفاة في الجزائر فضلا عن أنه يبقى المسبب الأكثر شيوعا للوفيات ذات الصلة بداء السرطان على المستوى العالمي.

ويمثل علاجه ''تحديا صعبا, نظرا لخواصه المتغيرة وتنوع النتائج المخبرية الناتجة عنه، فضلا عن المقاومة الدوائية" حيث تتطلب التحديات المرتبطة بسرطان الرئة اتباع طرق علاجية خاصة بكل مريض والتركيز على ضمان علاج المرضى بالأدوية المناسبة بشكل فوري.

كما ذكرت بأن اهتمامها ينصب حول "تطوير العلوم المرتبطة بسرطان الرئة وتقديم كل الموارد المتاحة لمساعدة المصابين بهذه الأمراض الخطيرة".

وفي سياق ذي صلة, أكدت الشركة "التزامها بنشر الوعي بمخاطر استهلاك التبغ,عبر الحملات الدولية واستثمارها بعيادات الإقلاع عن التدخين حيث يبقى التدخين في مقدمة مسببات سرطان الرئة في المنطقة, وفقا لآخر الدراسات.