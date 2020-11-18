شبيبة القبائل: الزلفاني يؤيد فكرة نظام المنافسة بفوجين

أيد مدرب شبيبة القبائل، التونسي أيمن الزلفاني، فكرة نظام المنافسة بفوجين، عوض بطولة ب38 جولة وذلك 11 يوما قبل انطلاق الموسم الكروي 2020- 2021 للرابطة المحترفة الأولى المبرمج في ال28 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال الزلفاني لقناة يوتيب التابعة لشبيبة القبائل ''أعتقد أن فكرة المنافسة بفوجين هي الأفضل من أجل انهاء المنافسة في أفضل الظروف، من المستحيل تطبيق نظام 38 جولة، حوالي تسعة أشهر لم نلعب لقاءات رسمية

والأفضل أن نقلص عدد اللقاءات''.

وكانت العديد من الأندية الناشطة في الرابطة المحترفة الأولى طالبت الهيئات الكروية الوطنية الاعتماد على بطولة بفوجين من 10 أندية (وسط-شرق ووسط-غرب) مع لعب دورة اللقب ودورة البقاء، عوض الاعتماد على النظام الكلاسيكي وخوض 38 جولة.

ومن المتوقع أن تفصل الهيئة الفدرالية يوم غد الخميس في هذا الموضوع بمناسبة اجتماع المكتب الفدرالي.

وأضاف المدرب التونسي قائلا ''فيما يتعلق بنا، نحن جاهزون لمباشرة المنافسة سواء كان ذلك بفوج واحد أو فوجين. يتبقى لنا لقاء تحضيري واحد أمام الرديف. على اللاعبين أن يثقوا في امكانيتهم''.

وأعفيت شبيبة القبائل من الدور التمهيدي الأول من منافسة الكونفدرالية الافريقية، على أن تقابل في الدور الثاني في مواجهة مزدوجة، الفائز بين كامسار (غينيا) و اف سي رونيسونس (التشاد).

واختتم الزلفاني ''سنخوض هذه المنافسة لقاء بلقاء دون اي ضغط على التشكيلة مع تحديد هدف اولي هو التأهل لدور المجموعات''.

يذكر أن انطلاقة بطولة الرابطة الاولى ستسبقها مباراة كأس الجزائر الممتازة لكرة القدم، بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، المقرر يوم السبت 21 نوفمبر الجاري بالملعب الاولمبي 5 جويلية على الساعة 20:30 بدون حضور الجمهور.