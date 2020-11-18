حجز اسلحة وارواق نقدية مزورة بباتنة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيمقاد (باتنة) من حجز أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 و2000 دج وسلاحين ناريين و86 خرطوشة عياري (12 و16 ملم)، حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية .

وأوضح المصدر أن العملية تمت على إثر توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و41 سنة بمفترق الطرق الشهيد الصادق شبشوب بحي كشيدة بمدينة باتنة كانا على متن مركبة سياحية، حيث مكن تفتيشها من العثور على قطعة نقدية معدنية من فئة 200 دج مزيفة .

كما تم العثور بداخل نفس المركبة على 13 ورقة بيضاء اللون حجم 27/21 مطبوع عليها أوراق نقدية بإجمالي 26 ورقة نقدية مطبوعة من فئة 2000 دج تحمل نفس الأرقام التسلسلية و26 ورقة نقدية أخرى مطبوعة من فئة 1000 دج تحمل نفس الأرقام التسلسلية، بالإضافة إلى 5 صفائح من الكيف المعالج بوزن 453 غرام، وفق ما ذكره ذات المصدر .

وبعد استصدار إذن بتفتيش منزلي الموقوفين، تم العثور على رزمتين من الأوراق مقطعة بحجم الأوراق النقدية و5 دعائم رقمية و4 بطاقات ذاكرة و حجز السلاحين الناريين من الصنف الخامس عبارة عن بندقيتي صيد عيار (12 و16 ملم) وذخيرة من نفس العيار و3 وحدات مركزية للإعلام الآلي وجهاز سكانير وجهاز كمبيوتر محمول.

وسيتم بعد استيفاء إجراءات التحقيق تقديم المشتبه بهما أمام الجهات القضائية بإقليم الإختصاص.