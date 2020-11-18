تعليم متوسط: وزارة التربية تقرر"توحيد" برمجة الحصص لمختلف المواد التعليمية

قررت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، في منشور لها "توحيد" برمجة الحصص لمختلف المواد التعليمية، في جميع مؤسسات التعليم المتوسط عبر الوطن ،خلال السنة الدراسية، 2021/2020 في ظل التنظيم الاستثنائي لتمدرس التلاميذ" جراء فيروس كورونا.

وأفاد نفس المصدر أنه "تقرر توحيد برمجة عدد الحصص لمختلف المواد التعليمية، وذلك في جميع المتوسطات الموجودة عبر التراب الوطني، مع الإبقاء على إمكانية التقدير والتصرف محليا بشكل مرن، وفقا لخصوصيات كل متوسطة، بما يضمن احترام النصاب الزمني الأسبوعي للأستاذ والحد المسموح به، من عدد الساعات الإضافية التي يمكن إسنادها له في إطار مهامه البيداغوجية".

وحسب الجدول المخصص لعدد الحصص التعليمية الواجب برمجتها في مرحلة التعليم المتوسط، حسب المواد خلال السنة الدراسية الجارية ، تقرر "تخفيف حصص مادة اللغة العربية والفرنسية الى 4 حصص كحد أدنى في الأسبوع بالنسبة للسنوات 1-2-3-4 متوسط ، و تخصيص 4 حصص في مادة الرياضيات للسنوات 1-2-3 متوسط، والابقاء على 5 حصص في السنة الرابعة متوسط ".

ومن جهة اخرى،-- يضيف المصدر-- "حافظت الوزارة على عدد الحصص المبرمجة في مواد العلوم الفيزيائية والتكنولوجية والعلوم الطبيعية و الحياة و التربية الاسلامية والتاريخ والتربية البدنية والرياضية وفق الحجم الساعي المعتمد في الظروف العادية" مع "اعتماد ساعة في التناوب الاسبوعي لكل المستويات في مادة الاعلام الالي و الجغرافيا والتربية المدنية و فنية و الابقاء على 3 حصص في اللغة الامازيغية".

..وحذف الوحدتين 5 و 10 للسنة الثالثة ثانوي في مادة الاقتصاد والمناجمنت

أما بخصوص عدد الحصص المبرمجة لبعض المواد التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،في ظل التنظيم الاستثنائي للتمدرس خلال السنة الدراسية الجارية قدمت الوزارة عدة توجيهات وتمس لاسيما العلوم الاقتصادية.

وقد تقرر "الزام الأستاذ بتدريس 36 حصة تعليمية بالإضافة الى حصص مادة التكنولوجيا في اختيار التسيير والاقتصاد للسنة الاولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، و يعود ذلك -يضيف نفس المنشور- الى وجود أستاذ واحد في أغلب الثانويات، استنادا الى المنشور المتعلق بتفويج الفوج التربوي الى فوجين فرعيين أو أكثر".

وأضاف المصدر، انه لتخفيف عدد الحصص الأسبوعية المسندة للأستاذ يتم "الاستغناء على الاختيار الخاص بالتسيير والاقتصاد لتلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا ، كما تم تحديد عدد حصص مادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثالثة ثانوي بأربع حصص أسبوعيا كحد أدنى مع إمكانية إضافة حصة خامسة إذا سمح النصاب الأسبوعي للأستاذ بذلك".

و تقرر أيضا "تخفيف تعلمات مادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثالثة ثانوي بحذف الوحدتين (12 و 13 )، وكذا "تحديد عدد حصص مادة الاقتصاد والمناجمنت للسنة الثالثة ثانوي بحصتين أسبوعيا كحد ادني، مع إمكانية إضافة حصة ثالثة إذا سمح النصاب الأسبوعي للأستاذ بذلك".

كما تم في ذات الإطار تخفيف تعلمات مادة الاقتصاد والمناجمنت للسنة الثالثة ثانوي بحذف الوحدتين 5 "الصرف" و 10 "الرقابة".

ومن جهة أخرى، تم إعطاء توجيهات تتلاءم و التدابير الصحية بالنسبة لمادة التربية البدنية والرياضية و أيضا بالنسبة للأعمال التطبيقية في مادتي الفيزياء و العلوم الطبيعة والحياة، داعية الى "ضرورة احترام التدابير الوقائية" الخاصة بفيروس كورونا.