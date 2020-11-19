كورونا: تعافي 636 مصابًا و1023 حالة إضافية و18 وفاة في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، عن تسجيل 1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 636 مريضا للشفاء، فيما يتواجد 53 مريضًا حاليًا في العناية المركزة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز فورار أنّ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 652 71 منها 1023 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ2.3 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد إجمالي المتعافين 46.962 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2224 حالة.

وأضاف فورار أنّ 10 ولايات سُجّلت بها أقل من 9 حالات، بينما لم تعرف 16 ولاية تسجيل أي حالة، في وقت شهدت 22 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.