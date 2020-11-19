الإذاعة الجزائرية تنظّم يومًا مفتوحًا الأحد لكسر انتشار كورونا

أعلنت الإذاعة الجزائرية، هذا الخميس، عن تنظيم يوم مفتوح للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا وذلك الأحد القادم.

وفي بيان لها، أفادت الإدارة العامة للإذاعة أنّ اليوم التحسيسي والتوعوي بالأخطار المترتبة عن انتشار وباء كوفيد 19، سيبثّ عبر جميع القنوات الجهوية الـ48 للإذاعة الجزائرية، فضلاً عن الإذاعات الموضوعاتية والقنوات الوطنية، في خطوة تروم التعبئة والتجنيد بهدف اتخاذ المواطنين لكافة الإجراءات التي تسمح بكسر انتقال الفيروس القاتل الذي يواصل انتشاره بشكل واسع منذ عدة أسابيع.

ونوّه البيان إلى أنّ اليوم المفتوح سيشهد مشاركة خبراء ومختصين وهيئات عمومية وذلك على شكل جسور إذاعية تربط بين مختلف القنوات الجهوية مع التركيز على المناطق التي تعدّ بؤرًا للوباء.

وتأتي الخطوة في إطار مرافقة الإذاعة للإستراتجية المتبناة من طرف الدولة الجزائرية في محاربة الوباء الفتّاك، والتدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد.

يُشار إلى أنّ الإذاعة الجزائرية نظّمت يوم الأحد 12 جويلية الماضي، يومًا للتعبئة والتجنيد والتحسيس ضد جائحة كوفيد 19 عبر جميع محطاتها الجهوية الـ48 وقنواتها الوطنية.