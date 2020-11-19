منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول: الموافقة على اتفاقية إعادة رسملة الشركة الأفريقية للاستثمار في الطاقة

وافق مجلس وزراء منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول في ختام دورته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدت اليوم الخميس في نيامي (النيجر) على اتفاقية إعادة رسملة المؤسسة الأفريقية للاستثمارات في الطاقة، وهي هيئة مالية أنشأتها المنظمة من اجل حشد الأموال لتطوير القطاع الطاقوي في افريقيا.

في هذا الصدد، اعتمد مجلس وزراء منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول لائحة تتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطار بين المؤسسة الأفريقية للاستثمار في الطاقة وبنك افريكسيم (Afrexim) وتفويض التوقيع على الوثيقة تحت رعاية وزير الموارد البترولية والمعدنية لمصر.

و قد هنأ المجلس في هذا السياق "وزير الموارد البترولية والمعدنية المصري على نجاحه في إجراء المفاوضات مع بنك أفريكسيم" وفق الوثيقة النهائية للوائح التي وقعها رئيس منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول، فوماكوي غادو، باسم أعضاء مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على المبلغ الموصى به المقدر بــــ1،828،477 يورو لعمليات الأمانات خلال عام 2021 بمساهمة الدول الأعضاء محسوبة وفق الصيغة المعتمدة بمقتضى لوائح الدورة العادية السادسة والثلاثين، وتدفع في اجل أقصاه 31 مارس 2021.

قمة لرؤساء دول وحكومات منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول في برازافيل

كما اعتمد المجلس أيضا التوصية القاضية بأن تكون دورة ميزانية الأمانة 3 سنوات اعتبارا من عام 2024.أما بخصوص تعديلات النظام الداخلي ونظام المستخدمين فقد قرر المجلس اعتماد "تعديلات البنود ذات الصلة".



نقل المقر الرئيسي للمنظمة من أبوجا إلى برازافيل وتوقيع اتفاقية المقر

و فيما يتعلق بالقمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات، فقد تقرر تنظيم هذا الحدث حضوريا، خلال شهر جويلية 2021 في برازافيل "رهنا بتطور وضع وباء كوفيد -19".

أما فيما يتعلق بنقل المقر الرئيسي للمنظمة من أبوجا إلى برازافيل وتوقيع اتفاقية المقر، فقد تم تكليف رئيس منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول بإرسال رسائل شكر إلى حكومة نيجيريا لاستضافتها الكريمة للمقر خلال 30 شهرا من خلال توفير الموارد والمستخدمين والمرافق الأخرى دون تكلفة للمنظمة ولحكومة جمهورية الكونغو لتوفير مكاتب مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من المقر الدائم) .