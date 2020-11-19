السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمنح اجهزة تنفس اصطناعية لمستشفى جيجل

بادرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الى منح هبه لمستشفى جيجل متمثلة في اجهزة تنفس اصطناعية ذات سعة 10 لتر .

واعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، محمد شرفي ، خلال اشرافه على هذه العملية عن استقبال طائرة محملة بمعدات طبية متطورة توجه الى مختلف المستشفيات في الجزائر نهاية الشهر الجاري والتي تعد سادس طائرة تضامنية ".

وبهذه المناسبة ، نوه رئيس السلطة ، محمد شرفي ، بدور المجتمع المدني داخليا وخارجيا في بناء جزائر جديدة كاشفا عن مشروع طموح في قابل الايام ".

ومن بين المشاريع الضخمة الطموحة التي تنوي الجزائر تشييدها تتمثل في انجاز مدينة مخصصة لمكافحة السرطان بامكانيات شخصية لتطوعين ". واضاف واصفا هذه الخطوة :" ان هذه الالتفاتة هي الجتمع المدني الذي نحلم به ".

من جهتها اعتبرت ممثلة " جمعية امل الجزائر لمكافحة السرطان " سالبي سمية ، السلطة المستقلة بالشريك الفعال للمجتمع المدني ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية